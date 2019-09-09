時力推「禁止帶職參選」修法 盼導正騎驢找馬歪風

2019-09-09 11:00

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚於新北市舉辦造勢活動，對於黑韓言論反嗆「他奶奶的」，說到激動處更怒嗆：「放馬過來，恁爸等你」等語；然而，韓甫當選高雄市長旋即投入總統大選，仍引發帶職參選爭議。時代力量黨主席徐永明今表示，將於立法院新會期推動「禁止帶職參選」相關修法，導正騎驢找馬歪風。

立法院第九屆第八會期將於9月17日開議，徐永明今強調，針對2020大選「帶職參選」所衍生的嚴重弊病，將責成時力黨團將「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等相關修法列為新會期優先法案，確立「禁止帶職參選」制度，時力黨部也會強化宣傳，向人民說明修法理念。

徐指出，「禁止帶職參選」相關修法，將規範「帶職參選」者將原職位選舉補助款繳回；修法理念不只要導正政治人物騎驢找馬歪風，喚醒地方首長、各級民意代表對選民的政治責任外，更要避免投機政客利用民主選舉，賺取數千萬到上億元不等的選舉補助款，提高政治人物對自我道德標準的要求。

徐說，選舉是民主政治中重要的一環，讓人民選賢與能，但當身負選民託付的首長或民意代表為了獲取更大權力，而未能將原職位責任履行時，制度上的檢討、修正，就非常重要，也才能對人民的不滿有所回應。

徐強調，要求政治人物自我節制權力不是簡單的事，但時力會克服萬難於本會期推進修法，希望國、民兩大黨能積極以對。

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