韓國瑜嗆黑韓「他奶奶的」 陳瓊華：低俗無下限

2019-09-09 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨晚在新北造勢場合對黑韓言論開嗆「他奶奶的」、「放馬過來，恁爸等你！」；前高市行季暨國際處長陳瓊華今透過臉書解析，韓國瑜開口閉口「捍衛中華文化」，這應該就是他認為的「中華文化」，陳瓊華直言，若以領導人位置喊這句話，就叫低俗無下限。

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在新北舉辦造勢晚會，他改穿白襯衫表示，因為被黑得太嚴重，故意穿白色衣服回來故鄉新北；韓並放話說，要讓黑韓產業鏈、拿黑錢的特定媒體、電視名嘴成為全世界的笑柄，他還要求支持者學鹿鼎記裡的韋小寶、康熙，對於黑韓言論反嗆「他奶奶的」，說到激動處更怒嗆：「放馬過來，恁爸等你！」

陳瓊華今指出，韓國瑜開口閉口「捍衛中華文化」，這應該就是他認為的「中華文化」，而總統的照片是要掛在全國校園和公務機關、全世界駐外館處，任期4年，他就代表這個國家，可以想像有一天，看著照片、浮起這些國罵的悲劇嗎？

她表示，你覺得這叫痛快，但以領導人位置喊，就叫低俗無下限，眷村大叔、隔壁伯公偶爾喊喊，是生活波折下的庶民況味，要爭取成為國家領導人、是要解決庶民困難的，你不自制、不抗壓，怎麼敢把三軍、警察交給你？總統氣來了、國罵後，軍警就出動？

陳瓊華認為，這不是在選總統，這是在選土匪。

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