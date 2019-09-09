韓稱被黑恐成毒梟 林濁水：不是心術不正就是草包

2019-09-09 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨到新北市舉辦造勢晚會，他在致詞時稱近期仍不斷被抹黑，所有不可思議的形容詞都用在他身上，未來恐怕還會變成吸毒、放火、殺人犯，甚至亞洲最大毒梟，也都會被安在韓國瑜身上。民進黨前立委林濁水為此在臉書批韓，「把無能理解成毒梟，如果不是心術不正亂曲解，就肯定是因為草包」。

韓國瑜昨在造勢晚會致詞時，稱自己近期仍不斷被抹黑，包含被說跳樓又復活、妻子和其他男人十指緊扣、接待日本訪客遲到等，並提及台北市長柯文哲也說陳菊是胖胖的韓國瑜、蔡英文是不讀書的韓國瑜。韓認為接下來各種假民調、抹黑、扭曲、重傷韓國瑜的言論都會出來，未來恐怕還會變成吸毒、放火、殺人犯等。韓還要支持者對於黑韓的言論反嗆「他奶奶的」，並怒嗆「放馬過來，恁爸等你」。

針對韓的說法，林濁水今則在臉書批韓，指韓雖稱柯的說法也是在黑韓，但他認為柯雖然胡亂罵人，也沒將蔡、陳和韓一起當毒梟，柯所說的指示執政無能，沒想到韓竟將無能理解成成毒梟，讓他批韓「如果不是心術不正亂曲解，就肯定是因為草包。」林濁水也酸韓「不管是那一個，說的是他根本不是被動的恁爸等你，而是主動說產業鏈上好員工，不必擔心，原料恁爸充分供應。」

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