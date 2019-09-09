馬英九成日本學者翻版？ 李正皓：藍營團結有得等了...

2019-09-09 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日在新北舉行造勢晚會，不過韓國瑜遲到1小時，前總統馬英九在台上致詞時，因韓國瑜突然到場，馬的致詞硬生生被韓粉鼓譟切斷、被迫下台。國民黨草協發起人李正皓昨晚在臉書質疑，此事件根本是韓國瑜會見日本學者的翻版，依照這狀況，藍營團結還有得等。

李正皓指出，韓國瑜競總原本和馬辦的溝通流程是吳敦義先致詞，同時間韓國瑜從後台進場，此時馬吳韓三人同台，7點20分馬致詞，7點50分韓致詞，而馬吳兩人都在流程進行前就先到場，不過韓國瑜因不明原因遲遲未到場，讓馬吳兩人致詞時間不斷延後，到了8點15分，主辦單位就直接請吳敦義上台致詞，8點25分輪到馬英九，結果韓國瑜在8點30分突然到場，因此發生馬致詞被迫下台的事件。

李正皓提到，韓辦事先曾和馬辦說韓國瑜是從後台進出，沒有大進場，對台上的人沒有影響，但實際上韓國瑜是從人群中進場，進而使韓粉開始鼓譟，馬英九也被主持人請下台。

李正皓質疑，這一切的狀況都似曾相似，客人依約定準時到場、活動內容與形式卻臨時一改再改，而最後所有的風險與狀況全部由客人承擔，他認為此事件「根本就是韓國瑜會見日本學者的翻版」。最後他也無奈地說：「至於藍營能不能大團結？依照今天的狀況，恐怕還有得等了。」

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