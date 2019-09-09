馬英九還沒講完遭韓粉噓下台 她揭「羞辱」過程！

2019-09-09 06:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（8日）到新北市三重區舉行首場造勢，黨主席吳敦義、前總統馬英九等人到場力挺，企圖營造團結氣氛，不過不僅朱立倫、侯友宜沒到，台北市議員徐巧芯昨深夜也在臉書透露，馬英九在台上助講時，遭打斷噓下台，她說，不應該這樣在別人演講結束前打斷對方的發言，「這對台上的演講者而言是一種羞辱。」

徐巧芯發文表示，昨天韓國瑜三重造勢人很多、氣勢很旺，韓的精神也很好，她很不想潑冷水，雖然忠言逆耳、良藥苦口，好心可能還是會被「出征」，但她必須說，不應該在別人演講結束前打斷對方的發言。

她還原昨晚過程指出，原本規劃吳敦義、馬英九上台演講的時候，韓國瑜都在旁邊，時間預計是7點20分，這經過雙方再三確認。但不知是否韓的行程有耽擱，遲遲沒出現，等了1小時後，馬只好上台演講，內容都是幫著韓國瑜，且並沒有講比較長，而是按雙方規劃的時間擬定的同等長度講稿。

徐巧芯說，沒想到韓在此時到場，台下韓粉開始鼓譟要馬下台。馬當時說「我還沒講完」，卻被主持人打斷演講，但還是很有風度地在台上舉起韓的手替他助選。

徐巧芯也說，馬盡可能展現他的「團結」，但可能很多人會覺得，「馬幹嘛在那個時間講話？人家韓市長要大進場耶！」但實際上完全是一場「誤會」。自己很不希望馬被誤解、被噓下台，因此澄清事情始末。

徐巧芯表示，如果她的說明，有任何韓粉要罵她「他奶奶的」，嚷嚷要開除她黨籍，或抹黑說她在黑韓；她只說，自己問心無愧。最後仍說，自己衷心期盼韓能順利當選。

徐巧芯文一出，引來大批網友留言，「巧芯常常扯國民黨後腿」，「這麼委屈，可以退黨」，「妳就是在潑冷水，還寫什麼不想潑冷水」，「妳不要再雞蛋裏挑骨頭了...大家都在等韓國瑜講話」，也有網友挺徐巧芯「是真正有理性的韓粉」，「說實話也不行？你們這些韓粉實在是」，「韓國瑜沒有時間觀念 全台灣人都知道...」。

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