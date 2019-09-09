真的很擾民！新北造勢韓粉深夜沿路高喊「凍蒜」

2019-09-09 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日晚間在新北三重水漾公園造勢，主辦方宣布有35萬名韓粉到場參加，散場時已接近晚間10點，鄰近住戶均已休息，週一還要上班，未料大量韓粉竟沿途高喊「韓國瑜凍蒜」，連上捷運都在喊。

罷韓臉書社團「公民割草行動」貼出多張照片與1段影片，鏡頭前方本應是夜深人靜的三重夜空，卻聽見韓國瑜帶領群眾高呼「堅持自由民主」、「莫忘世上苦人多」等競選口號，PO文民眾感到相當崩潰，直呼「真的很擾民」、「可不可以趕快滾啊！新北市這個地方不想看到他」。

也有民眾貼出許多身穿國旗衣、手拿國旗的中、高齡男女，均是參加完造勢大會前往捷運站要通勤回家，他們搭上台北捷運新蘆線，PO文民眾指控，「傷眼！而且還在那裡互相打氣加油」、「北捷整個車廂老人味很重，丟死人了，還在捷運上喊凍蒜」。

不少網友得知上述事件後，有高雄網友留言指出「終於換你們北捷了齁！」、「真好，這幾天高雄捷運清境、清淨、清靜多了」，其他網友則提到「如果韓國瑜落選他們會不會變喪屍啊」、「頗有同感，總覺得他們身上都有一種特殊味道」、「他們不是因為老而有味...是沾了瑜腥味」、「明年一月，保證有像今天這麼多紅衫軍上會街頭，慶祝韓國瑜落選」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法