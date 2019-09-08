韓國瑜造勢》馬英九：補助東南亞旅客對台灣產生負面影響

2019-09-08 21:25

〔記者周湘芸／新北報導〕前總統馬英九今出席國民黨總統提名人韓國瑜造勢大會，致詞時更不斷拿出自己過往政績數字和蔡英文總統比較，談到觀光客補助措施，更稱「蔡英文花大錢補助東南亞觀光客，結果來了一堆違法打工、賣春的人，對台灣有非常多負面影響。」

馬英九表示，今天到新北市為韓國瑜加油打氣，大家一定要團結把民進黨拉下來，民進黨執政以來，不管在內政、外交、經濟都出現嚴重倒退，她不但不悔改，還用國家機器踐踏民主，「蔡政府種種倒行逆施作為，大家已經忍無可忍」，特別是「去年台灣經濟成長下滑到2.63，低於世界平均」，也低於他執政的「平均值」。

馬英九致詞中細數自己和蔡英文執政表現，其中包括國家競爭力報告、國民消費力降低、貧富差距、兩岸關係、外交關係及觀光人潮等。他說，不久前去日月潭聽到不少商家現在幾乎周休五日，中國停止開放自由行，團客也減少，台灣的觀光產業可能損失達1500億，200萬觀光業者生活無著落，成為民進黨中國政策的祭品。

儘管韓國瑜先前才因新住民歧視事件引發關注，但馬英九致詞時仍強調，蔡英文補助東南亞觀光客，但來的人不一定是觀光，往往是違法打工、賣春的人，對台灣有非常多負面影響。他更說道，自己任內沒有推補助，就是因為觀光客來的很多，商家生意做不來，若能吸引外來觀光客，就不需要浪費錢在補助上。

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