柯文哲失言後陳佩琪首發言！反而因這席話被網友噓爆...

2019-09-08 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日頻頻失言，先是意外爆料「林志玲結婚懷孕退出比賽」，接著又酸「陳菊是比較肥的韓國瑜」，多番言論遭受外界批評「失言、歧視」，妻子陳佩琪在柯文哲失言後首度發文，卻在結尾大酸「只要操作反中、保台和抹紅就能贏選舉」，許多網友看了超傻眼，直接噓爆。

陳佩琪在臉書上提到自己今年生日的故事，並敘述柯文哲和她之間的許多小故事，突然話鋒一轉，強調柯文哲是不怕辛苦的人，去年選戰被質疑台灣價值「才深感政治路之難行」，陳佩琪接著諷刺「直到去年底一場操弄台灣價值的地方選舉，我才慢慢學習到政治是什麼東西」。

陳佩琪表示從去年選戰「悟出選舉要贏的方法」，她酸說，只要操作「反中、保台」，然後強調只有自己有能力守護台灣，並和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩。

陳佩琪說，有執政優勢的人， 還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用，沒執政優勢的人，就沒這招可用，並提到台北市的重陽敬老津貼，表示去年幫柯文哲跑行程時，每場都有一個人會出來嗆：「叫妳老公把錢還給我啦！」雖然嗆聲者都只有一人，但通常這句話就是新聞的標題。

此番言論被轉發到PTT後被「噓爆」，網友紛紛留言表示「又是這對夫婦！」、「明知台灣人討厭中國，你為何要貼中國呢」、「對啊，所以柯可以操作舔中抗台啊」、「麼惱羞成怒越來越誇張」、「旺董的"抹紅"完全不敢提呢」、「有人逼柯政客嗎？叫叫叫的 」、「對啦對啦你老公亞斯全世界都要呵護他啦」。

陳佩琪臉書全文

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