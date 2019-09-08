韓造勢晚會新北市黨部宣稱未動員 卻出現遊覽車...

2019-09-08 18:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今天晚上將在新北市二重疏洪道舉行首場大型造勢活動，主辦單位預估至少吸引20萬人到場，日前傳出黨內下達「動員令」，遭市黨部主委李乾龍否認，但有民代透露，包括市議員、立委提名人及區黨部等，總計新北市動員8萬人。

根據民代私下透露，新北市12個行政區的市議員要動員1萬1000多人，其中三重區人數最多有3200人，其餘從560人到1280人不等，立委提名人總共動員5萬多人，其中板橋區須有9600人，其他區域4200人到4800人不等，12個區黨部負責找2萬5800人，合計全市在這場造勢活動的動員人數高達8萬7000多人，並建議遊覽車上下車地點在三重疏洪西路。

日前傳出黨部要求每位議員動員300人，李乾龍接受媒體訪問否認說，沒有要求動員，黨務系統下達指令希望能來就來，沒有要求哪位要多少人，這次的造勢活動是自發性參加。

記者下午4點半左右在國民黨新北市黨部附近發現數輛遊覽車，單位名稱寫著「板橋區婦女會」，黨工表示，車輛將開往韓國瑜造勢會場，仔細觀察，在車上的人大多是年紀偏長的高齡者。

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