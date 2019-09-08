韓國瑜造勢 燕子呢？在「米飛兔」故鄉

2019-09-08 17:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕去年縣市長大選國民黨有禿子、漢子、燕子合體引旋風，將代表國民黨角逐明年總統大選的高雄長韓國瑜今在新北市造勢，禿子與「漢子」新北市長侯友宜不合體連日引關注，至於「燕子」、台中市長盧秀燕也未出席新北造勢場，原來盧秀燕自9月2日至11日率團前往英國及荷蘭進行市政考察，韓國瑜造勢這天，她在荷蘭烏特勒支市、卡通人偶「米菲兔」的故鄉參訪，人不在國內。

韓國瑜新北造勢活動引關注，包括前新北市長朱立倫出國、新北市長侯友宜以市政行程為主均缺席造勢活動，去年以禿子、漢子、燕子合體引旋風的三大天王之一的「燕子」動態，也引起關注。

台中市新聞局指出，市長盧秀燕自9月2日至11日率團前往英國及荷蘭進行市政考察，截至台灣時間9月7日為止，盧市長行程拜會包括與荷蘭烏特勒支市市長范贊及阿姆斯特丹運河及中央車站區都市計畫等地。

盧秀燕也在個人臉書連日以「秀燕的市政考察日記」，公布她訪歐的進度與感受等，最新發文則是她拜訪荷蘭烏特勒支市、卡通人偶「米菲兔」的故鄉，擁有歐洲最大的腳踏車停車場，更有世界腳踏車之都美譽。

盧秀燕並在臉書指出，寫下城市外交新頁，范贊能市長在城市治理上深具成效，秀燕代表台中市與烏特勒支市雙方簽署 國際交流合作備忘錄（MOU），未來將加強在經貿、文化、教育、創新、智慧交通等領域的交流與合作，促進城市發展；另也希望未來雙市就節能減碳、空污治理等經驗相互合作。

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