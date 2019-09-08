評柯P缺乏性別意識！台北市女權會委員：歡迎9/11來上課

2019-09-08 17:12

柯P兼女權會主席主委 今年沒出席性平會議

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期脫口而出「陳菊是比較肥的韓國瑜」，並數度拒絕道歉，台北市女權會委員林志潔爆料，柯文哲完全沒出席今年的性平會議，希望柯文哲能於9月11日來上課。

交通大學教授林志潔身兼台北市政府女權會委員，她今（8）日指出，台北市政府2019年來已開了數次會議，沒有一場看到主席、主委柯文哲與會出席，14天前的會議還在探討「如何減少社會的性別歧視與性騷擾」，但柯文哲也沒有來參加。

林志潔今天在臉書分享勵馨基金會執行長紀惠容的文章，文章中提到柯文哲描述陳菊的這段話，也批評高雄市長韓國瑜「現在鳳凰都走了，來了一大堆雞」和「怎麼瑪莉亞變老師了」，指台灣每天忍受這些男性政治人物的歧視語言，他們喜好辯解、卻越描越黑，從未對他們深藏在語言底層的歧視道歉，腦袋裡不具性別意識，也不反省。

林志潔說，看見柯文哲自稱用「肥」卻形容陳菊「沒有惡意」，判斷柯文哲是嚴重缺乏「Gender Awareness（性別意識）」，亦即性別價值觀長期內化下，才會導致柯P有這樣的性格，她說，她這學期開設「性別與法律課程」，第一堂課在9月11日晚間7點，「歡迎市長/台北市女權會主席主委來參與」。

林志潔臉書全文

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