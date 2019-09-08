韓國瑜參拜三重蘆洲宮廟 喊下架民進黨

2019-09-08 17:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今天晚上將在故鄉新北市舉辦首場大型造勢，今天下午先前往被視為綠營票倉的三重、蘆洲，至當地信仰中心參拜。韓國瑜抵達蘆洲湧蓮寺前，已有數百民眾民眾在廟埕守候，揮舞國旗，大喊總統好，韓國瑜也一一握手致意。韓國瑜說，他從小就拜觀世音菩薩，到湧蓮寺拜觀音佛祖，非常親切，而且湧蓮寺一邊是「成功路」，另一邊是「得勝街」，相信這場選舉會又成功又得勝。

韓國瑜表示，他在板橋、中和長大，更曾經當台北縣議員，對三重、蘆洲有很好印象，也喜歡這裡出名的肉燥飯，因此造勢晚會選在新北出發，希望鄉親支持。

韓國瑜說，不只拜菩薩心裡面充滿虔誠，參與政治活動也是，只有一個神聖目標，就是希望人民安居樂業、日子可以過得好，政治人物拿到選票後，沒辦法幫老百姓謀求好日子，是不及格的，因為5、60歲這一代已經老去，代代要交棒，因此要把台灣建設好，交棒給下一代。

韓國瑜更說，民進黨執政3年半以來，混亂、無效率，他的目標就是要讓台灣未來達到「台灣安全，人民有錢」。

韓國瑜今天中午抵達位於板橋的國民黨新北市黨部，和黨籍立委便當會、拍照，下午至板橋慈惠宮參拜，接著至蘆洲湧蓮寺、保和宮和大眾爺廟，最後赴三重先嗇宮參拜，傍晚將抵達二重疏洪道的親水公園造勢會場。

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