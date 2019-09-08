吳佩蓉爆膳宿費逾94萬 韓陣營要求道歉否則提告

2019-09-08 17:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市立委參選人吳佩蓉以「再踢爆！韓國瑜膳宿費高達94萬元，疑似住萬豪總統套房？」為主題在臉書PO文，韓國瑜競辦下午發聲明，要求吳3天內公開道歉，否則提告。

對此，吳佩蓉表示，韓競辦說的部分，她要再求證，且聲明並未說明團隊是誰入住？幾個人？入住幾間房間？韓競辦都沒說明清楚，模糊帶過，在沒查明清楚前，她不會回應公開道歉之事。

吳佩蓉也質疑，台北飯店房間應是最多的，為何要挑五星級房間入住？萬豪最便宜房間至少5、6千元以上，韓國瑜並沒把透明公開的資訊告訴社會，到底誰入住？而非模糊只寫貴賓。

韓國瑜去年以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的庶民形象打贏選戰，但遭揭發「東廠事件」成名、將在高市參選立委的吳佩蓉爆料，去年選舉前夕有筆入住台北萬豪酒店的4萬多元花費，台北萬豪酒店屬五星級酒店，通常不是庶民住宿的首選，不符韓先前節儉克難形象。

對此，韓國瑜競選辦公室表示，有關於吳佩蓉指稱萬豪酒店住總統套房並不是事實，當時是團隊的成員為台北開會行程而入住3天，入住的是普通客房。

韓國瑜競辦指出，所有的膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定以及會計師認證。

韓國瑜競辦強調，有關於夫人李佳芬入住也為不實消息，當天16日在台北跑行程接受飛碟電台唐湘龍的專訪後，李佳芬即返回準備17日黃金週造勢，並無在台北停留。

韓國瑜競辦呼籲，請吳佩蓉3天內公開道歉，否則將委請律師提告。

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