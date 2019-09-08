傳郭董中秋後登記？ 柯P：收到月餅再看有沒有藏字條

2019-09-08 15:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘，接受日本媒體專訪，不僅表達強烈參選意願，甚至傳出，在中秋連假結束後，會前往中選會登記申請為總統被連署人。對此，積極促成郭柯合的台北市長柯文哲今天受訪表示，自己還沒收到月餅，收到再看看裡面有沒有藏字條；最近並無聯繫。

對於郭台銘放話若當選，將帶千家企業投資美國，柯文哲表示，郭是做跨國企業的，不管是對美國、日本的商界有一定人脈跟了解，這也不是奇怪的事。

由於柯文哲昨晚與美麗島電子報董事長吳子嘉座談時談到，柯粉和韓粉最大的不同點是，柯粉「很理性」、「轉不動」，要說出足夠的理由才能說服柯粉，郭台銘宣布準備參選，要先「考模擬考」，看看柯粉是否買單。

媒體今天問柯，認為何時會收到答案？柯文哲說，反正逃得了和尚逃不了廟，「我不問，到時候民進黨也會問」，明年1月11日就是聯考，之前都是模擬考，大家出題目就要開始準備考試。

媒體又問，柯文哲在昨天的座談中，批蔡酸韓難道是在幫郭助攻？柯則說，猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到，任何人只要一上檯面，就會被檢視，「你們常講說為什麼常罵民進黨？很簡單啊，民進黨現在執政啊，如果現在是國民黨執政，我們也是看到就照K不誤啊！」

此外，高雄市長韓國瑜近日成罵人流行語，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，「我們覺得有趣，剛開始是文字接龍，柯先生參與文字接龍，看起來韓國瑜這三個字被重新定義，民進黨新潮流自己也應該說明，為什麼要重新定義韓國瑜這三個字。」

柯文哲今天受訪不願多談，只說每天都會有人講很多話，每件事情都要去追究，我們會自己會先精神崩潰，要學會聽一聽，就「ignore」忽略掉。

至於會不會認為立委段宜康再跟他玩文字遊戲，柯直言，反正他們一定有他們的目的，只是我一時間搞不清楚他們想要幹什麼。

當被問到韓國瑜今天舉辦造勢，柯說自己不曉得，他不太喜歡整個國家繞著選舉轉動，不過問題是社會就是這樣，也沒有辦法。

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