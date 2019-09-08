強化國際傳染病防治 監委促疾管署改善

2019-09-08 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕政府於2016年起推動新南向政策，每年有超過32萬外籍人士赴台就業、就學或居留，但監察委員張武修調查發現，相關部會對入境者於來源國應先進行健檢的資料，並未整合建檔管理，疾管署至今也未建立有效資訊系統，以統整及運用相關資料，為強化區域國際傳染病防治，監委促請疾管署及相關機關檢討改善。

張武修表示，據統計，2014年至今年6月底，各年度境外移入的前5大法定傳染病（例：登革熱、阿米巴痢疾、麻疹、桿菌性痢疾、德國麻疹等）案例數分別計642、725、733、645、626及405例，其中今年上半年的案例數為前一年的65%，顯見近期境外移入傳染病案例數，因國際交流互動頻繁而明顯增加。

但，疾管署對國際傳染病疫情的掌握機制，主要透過世界衛生組織（WHO）的「國際衛生條例」運作、與少數個別國家建立疫情交流管道，及自行連結各國政府機關官網查詢等3種機制，未能整合新南向政策，並藉此強化境外傳染病管控，提升我防疫能力，同時拓展我醫療衛生軟實力與國際地位，洵屬可惜。

另，張武修指出，新南向政策後，每年超過32萬外籍人士赴台就業、就學或居留，但疾管署對其入境前需於來源國完成的健檢項目，主要僅有針對肺結核的胸部X光、梅毒血清、麻疹及德國麻疹等檢查，且結果僅以「合格」及「不合格」表示，欠缺相關傳染病史或其他檢疫資訊，難以明確掌握其健康狀況。

張武修建議，疾管署宜參照美、加、澳等先進國家作法，尤其是關於永久居留者的健康條件要求；且內政部、教育部及勞動部對於其入境前的健檢資料未能整合建檔管理，疾管署也宜建立更有效的資訊平台以統整及應用，藉以掌握各國傳染病疫情狀況，使健檢及評估監測作業發揮更大效益。

此外，有關因在來源國所辦理的健檢不合格致無法申請入台簽證者，疾管署應同等重視，分析其原因進而加以掌握，以提升針對區域國家傳染病防治的預備。

張武修說，傳染病防治有賴跨部會合作，期疾管署建立有效資訊平台，提供防疫資訊予相關部會，並會同各機關掌握傳染病疫情，透過部會間資源整合與跨部會防疫會議，強化防治作為，降低傳染風險。

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