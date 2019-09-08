新北拜票首站選慈惠宮尬郭董？韓國瑜：我從小經過就會拜

2019-09-08 15:17

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到新北市進行一連串的拜票行程，第一站選在板橋慈惠宮，也是鴻海集團創辦人郭台銘的發跡廟，被問到是否有互別苗頭的意思？韓國瑜表示，自己也是板橋人、板橋國小畢業，從小就會經過這家廟在這裡拜拜，希望媽祖可以保佑國家和樂、安全、人民有錢。

韓國瑜今到慈惠宮參拜，支持民眾簇擁擠爆廟口，更數度爆發推擠衝突。談到郭台銘恐宣布參選2020總統，韓國瑜指出，2020年台灣退一步幾乎死鎖，中華民國退一步極有可能亡國，希望郭台銘和其他黨內菁英能留在國民黨內，更兩度呼籲國民黨要團結。

韓國瑜說，未到最後關頭絕不放棄，希望國民黨這個大家庭能團結起來，讓民進黨無德的蔡英文政府下台。2020年太重要，蔡英文總統執政這4年民不聊生、民心思變，如果再讓她執政4年，無法想像台灣未來會變得多悽慘。

被問到第一站選在板橋慈惠宮，是否有與郭台銘互別苗頭的意思？韓國瑜也說，自己也是板橋人、板橋國小畢業，從小就會經過這家廟、在這裡拜拜，這裡也算是他的家鄉，獲得國民黨提名參加2020總統大選，第一站選在自己的家鄉，回到新北市從小生長的板橋向鄉親懇託，絕對沒有要跟誰互別苗頭的意思，希望媽祖可以保佑國家和樂、安全、人民有錢。

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