南下選立委 柱柱姐自嘲：有人笑我頭殼壞去！

2019-09-08 15:00

〔記者王俊忠／台南報導〕獲國民黨提名角逐台南第六選區立委的前國民黨主席洪秀柱，今午到台南參加四川同鄉會餐敘。對於民進黨對手、現任立委王定宇指她迴避「一中同表」議題，洪秀柱覺得王定宇太心急了，她現在是選立委、不是選總統，不必拉高到總統議題，談問題可以一步一步來！一切以憲法為依歸，選立委該有此認知。

有媒體詢問指洪秀柱在今年6月到中國是否與中國國台辦主任劉結一談到統一議題？洪秀柱說，當時未曾涉及到此議題，你們（指媒體）多慮了！

在與同鄉會成員發表談話時，洪秀柱一開始自嘲說，有人對她到台南選立委說她是否「頭殼壞去」了、腦子進水？怎麼不到輕鬆些的選區選？她坦言，其實她這把年紀了，實在不應該再選舉，但看到台南第六選區國民黨立委參選人，黨部遲遲未能提名人選，讓她很憂心，既然台南第六選區是艱困地區，她這位老姑娘、老骨頭不怕苦難、不畏挑戰，要利用自己的殘餘價值來為國民黨開疆闢土。

洪秀柱指她從台北到台南選立委，事實上她會說台語、也講的很「輪轉」，怎會不接地氣呢？同鄉會成員都聽得懂她說台語啊！像民進黨蘇貞昌之前從南部屏東跑到北部選台北縣長，也選上了，有人說蘇從南部到北部選舉水土不服嗎？沒有嘛！

對於台南建設、發展的需求，洪秀柱說，她會跟隨台南另5位黨籍立委參選同志的腳步，因為5位參選同志都出身台南基層、瞭解台南，從他們身上可以了解台南需要什麼，為台南打拚、不能放棄。台南目前5位現任立委全都是綠的，沒有1位藍的，她認為台南也有藍的支持者，這現象對藍軍不公平也沒有道理，相信她的精神、勇氣可嘉，能改變台南政治生態，選出藍軍立委，才符合民主政治制衡、監督的作用。

陪同洪秀柱出席四川同鄉會，還有國民黨第四選區立委參選人林燕祝、第五選區立委參選人蔡淑惠助理等人，群眾多次高呼洪秀柱當選，氣氛熱烈！

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