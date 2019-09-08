蔡英文參訪南投 定調2020大選為台灣民主自由保衛戰

2019-09-08 13:35

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今天中午至南投縣埔里鎮地母廟參拜，針對明年2020總統、立委選舉，蔡英文強調事關台灣民主、自由、主權、生活及尊嚴能否延續的重要關鍵，呼籲台灣人民要保護這些得來不易的珍貴基礎，台灣才能繼續發展得愈來愈好。

蔡英文今由立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰等人陪同，至全國地母信仰中心埔里鎮地母廟參拜，現場支持民眾不斷高喊「總統凍蒜」，蔡英文也開心與群眾握手致意，感謝他們的熱情相挺。

針對明年2020總統大選只剩4個多月，蔡英文也對民眾喊話，強調明年選舉攸關台灣的民主、自由與生活能否延續下去的重要一戰，她也反問民眾「需不需要捍衛我們的主權、民主、自由與台灣人的尊嚴？」如果答案是肯定的，就一定要選給蔡英文，立委選舉也要支持民進黨推出的烏溪線現任立委蔡培慧與濁水溪線水里鄉長陳癸佑。

蔡英文指出，目前世界局勢動盪不穩，美國與中國貿易戰未歇，但是台灣的經濟持續成長，第2季經濟成長率為亞洲4小龍之首，全年經濟成長率也是第1，代表政府可以讓經濟很穩健往前走。

至於觀光產業為了不受中國的打壓影響，去年政府推動暖冬方案，全台許多民眾受惠，認為這項措施很不錯，因此今年9月起再推秋冬旅遊補助方案，蔡英文希望全台灣民眾都能到處走走看看、一定要到好山好水好物產的南投來觀光，她也會常來南投。

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