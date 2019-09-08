缺席韓國瑜新北造勢 侯友宜今日行程曝光...

2019-09-08 12:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天將在新北市舉辦首場自辦造勢，但地主新北市長侯友宜以「拚市政」為由將缺席，形成黨內整合隱憂。侯友宜今天共有6場公開行程，行程滿檔，早上10點出席位於市民廣場的環保嘉年華活動，接著趕至坪林、新店，晚上則至瑞芳，行程一路排到晚上7點半。

而韓國瑜中午12時就抵達位於板橋的國民黨新北市黨部，和黨籍立委提名人拍照、便當會；下午則接連參拜板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺、大眾爺廟、保和宮，最後是三重先嗇宮；而位於三重的大型造勢從下午2點一路進行至晚間近9時。

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