入聯大遊行台港會師紐約︰一國兩制是謊言

紐約僑界與台灣聯合國協進會召集挺台入聯大遊行「UN for Taiwan」，於美東時間7日登場。近千位台僑熱烈參與，同時聲援圖博、維吾爾、香港等受中國打壓的人民。（入聯宣達團提供）

2019-09-08 11:33

〔記者呂伊萱／綜合報導〕紐約僑界與台灣聯合國協進會召集挺台入聯大遊行「UN for Taiwan」，於美東時間7日登場。近千位台僑熱烈參與，同時聲援圖博、維吾爾、香港等受中國打壓的人民。前學民思潮成員許穎婷以港人身分呼籲台灣看清「一國兩制本是謊言」，盼港台攜手繼續擁護民主自由。

台灣入聯大遊行「Keep Taiwan Free」於美東時間7日下午登場，近千名台僑參與4.8公里遊行，沿途並高喊「UN for Taiwan」，訴求台灣加入聯合國。民進黨立委葉宜津、基隆市議員鄭文婷、人權律師鄭文龍與聯合國協進會組成的宣達團一同赴美參與遊行，支持台灣入聯。

「2019台灣加入UN宣達團」發言人曾琮愷表示，今年的遊行起點改在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場（Astor Place），以中國領事館為終點，途中經過時報廣場等地，盼爭取更多對台灣入聯的認同，特別今年圖博、維吾爾、香港等受中國打壓的人民也站出來發聲，爭取民主與自由。

前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲說，台灣人要自己發聲，讓全世界知道台灣不是中國的一部份，他也呼籲蔡總統親自向國際社會說明台灣入聯決心。蔡明憲也提到，宣達團致函給聯合國秘書長及所有聯合國會員國代表，強調中華人民共和國從未統治過台灣，台灣人民有參與聯合國的權利及義務。

現就讀波士頓愛默生學院的許穎婷也發聲表示，今天香港人用自己的身軀擋子彈，就是要讓台灣人知道，「這就是接受一國兩制的後果」。許穎婷強調，「一國兩制本來就是謊言」，盼警惕台灣人繼續擁護民主自由，「不妥協，不害怕，我們為了民主、自由、公義、人權，手拉著手，台灣人加油，香港人加油！光復香港！時代革命！」

遊行終點並到中國紐約領事館前抗議，要求立即無條件釋放正被關押的李明哲和失蹤的李孟居，同時聲援香港反送中示威活動。

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