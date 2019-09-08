獨家》中市潮港城餐飲集團驚傳跳票 立委募款餐會憂開天窗

2019-09-08 11:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名的餐飲集團潮港城驚傳跳票，不僅積欠廠商貨款，連員工薪水也無著，儘管集團方面強調董事會拍板籌資力挺，但競選連任的立委黃國書已定本月25日在該餐廳舉辦募款餐會，不少支持者擔心受到影響，還有一位企業主憂心說，1張餐券1萬元，已經認購了30萬要怎麼辦。

中秋節前，台中市知名的大型婚宴餐廳潮港城驚傳跳票，跳票張數上百張，有食材供應商領不到貨款，員工的薪資也無著，對此，集團方面昨澄清，是因為有股東臨時抽出資金，「跟營運完全無關，餐廳運作一切正常！」

原本集團要等到中秋節後、9月20日前才能將貨款、薪資問題解決，但董事會一直努力，將從明天開始陸續發薪水，讓員工們好好過中秋節。

儘管如此，競選連任的立委黃國書已定本月25日在該餐廳舉辦募款餐會，且預定席開140桌左右，不少支持者擔心受到影響，雖說是餐廳出狀況並非立委的問題，但屆時開天窗還是不好看。

也有一位企業主憂心說，1張1萬元的募款餐券，前兩天才一口氣認購了30張，準備邀集親友當天前往餐會表達力挺，竟然會出現因餐廳營運出狀況，連帶讓立委受池魚之殃，實令人始料未及；而黃國書服務處方面則私下說，明天會與餐廳當面協調確認，這件事一定會解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法