沒梗了？同場3鐵賽事 馬英九的冷笑話隔1年再說一次

2019-09-08 09:25

［記者張議晨／宜蘭報導］前總統馬英九今天上午到宜蘭梅花湖，出席第12屆梅花湖全國鐵人3項錦標賽，馬英九連續兩年參賽，賽前再說一次去年已說過的冷笑話，強調游泳是「人多腿雜」，還要選手不能跑得、游得比他快，否則以超速論處。笑話內容與去年完全一樣，一字未改。

梅花湖3鐵每年舉辦2次，馬英九去年9月首度參賽，今年5月及9月再度報名賽事，今上午賽事開始前，馬代表出席選手上台致詞。

馬英九致詞時不忘「馬氏幽默」，強調要3鐵更名為「鐵3」，他說，3鐵侵犯到標槍、鐵餅、鉛球的鐵人3項，人家名字用了上百年，不要去搶，「我們就叫鐵3，鐵3參加人數一定是遠遠超過3鐵」。

梅花湖全國鐵人3項錦標賽7日、8日登場，共有3000名選手參賽，7日為全程賽事，今天則是750公尺游泳、20公里自行車及5公里路跑的半程賽事，馬英九參與的是半程項目。

馬英九說，游泳是「人多腿雜」，腿一多容易踢到人或被踢，要保持適當距離，另外，游泳、騎車、跑步的時候，一定要維持適當速度，但「再快都不能比我快」，超過他以超速送辦，太慢則用妨礙交通論處，所以跟著他跑，「我快就快，我慢就慢」。

不過，馬英九「不能比他快」、「人多腿雜」的冷笑話，去年在同一場梅花湖3鐵賽事致詞時出現過，時隔1年，同樣笑話又出現在同一場活動上，且內容與去年一樣，一字未改，台下選手聽完後，仍給予掌聲、笑聲捧場。

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