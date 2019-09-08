韓國瑜新北造勢若出現「這場景」王瑞德：民進黨就穩了！

2019-09-08 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜即將在新北舉辦首場造勢大會，有藍營議員更指出，這場造勢攸關韓國瑜的「生死存亡」。對此，資深媒體人王瑞德表示，若造勢會場出現「全部都是紅通通」的場景，「我會覺得，民進黨就安心、高枕無憂了」！他也指出原因，新北市「兩個地主都不來，來再多韓粉又有什麼用」？

韓國瑜新北首場造勢大會，將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園登場。對此，王瑞德在7日播出的政論節目「台灣最前線」中表示，「如果明天（8日）看到現場都是『紅通通』的一片，那大概就差不多了」！

對此，主持人連忙追問「什麼是紅通通的一大片？」王瑞德則回答，「當然是韓粉」！意指若明天只剩下韓粉出席，則勝負大致已定。王瑞德表示，明天不管來多少人，「前後任新北市長，最重要的的兩個人朱立倫和侯友宜沒來啊」！就算明天主持人是朱立倫的子弟兵新北市議員葉元之，但就算是葉元之也無法取代朱立倫！

王瑞德表示，原先他還以為朱立倫會為了表面上的團結「來一下」，現在對整個國民黨來講，對朱立倫來講，不是應該要明天參加這場國民黨總統大選起手式，「把整個大團結的氣氛營造起來嗎？」結果最該來的人沒來；第二個最該來的人叫侯友宜，他到瑞芳拚市政，4個半小時的活動時間，他連10分鐘都抽不出來，「他就是不爽嘛，不願意支持你」，新舊兩位市長地頭蛇都沒來，新北市有326萬的選票，「兩個地主都不來，來再多韓粉又有什麼用」？

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