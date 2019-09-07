戳韓痛處？ 郭台銘臉書談這事 霸氣喊：你覺得誰可以？

2019-09-07 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日接見日本學者松田康博等人，卻鬧出爭議風波，導致許多台灣人湧入松田康博臉書致歉，而表態正準備參選2020總統的鴻海創辦人郭台銘7日晚間高談「台日關係」，強調台灣有各方面的頂尖人才，但鮮少能有效運用災後各界捐贈的資源，應是缺乏有願景的計劃、管理和執行能力，詢問大家「你覺得誰可以？」

郭台銘6日晚間與東京大學兩岸關係研究小組用餐、會晤，並針對經貿、政治與社會議題交換意見，他還藉此對韓國瑜嗆聲，「準時到達就能賓主盡歡」；郭7日向《日經新聞》首度表態，他正在準備參選總統，但在做出最後決定前，他必須做好充分準備，並有信心能夠勝選。

郭台銘7日在臉書表示，台日關係除了可以在科技及產業發展上手牽手，台灣還有許多可彼此借鏡之處，首先談到的就是「災後重建」的部分。每逢台灣有大型災害發生，各地就會湧入善款，政府也動用極大的資源投入救災和重建，除了撫慰災民，更該看見災後的積極思惟，在非常破壞後產生「非常建設」。

郭台銘說，可惜「災後重建」在台灣總是只有藍綠彼此扯爛污的戲碼不斷上演，如果面對受災的人們，在第一步不會思考「重建藍綠」，只會重視重建經濟、找回原本的生活，又為何大家每次一到選舉，就只能陷入「意識型態」而無法自拔？

郭台銘也強調，台灣有各方面的頂尖人才，但為何很少能在災後有效運用各界捐贈的資源？留下令人印象深刻的發展？「我想是缺乏有願景的計劃、管理能力與執行能力。你覺得誰可以？」

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