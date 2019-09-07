李永萍學潛水 發表海洋政見

2019-09-07 18:29

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍今天釋出海洋政見影片，包括設立海洋義工大隊，定期淨海及淨灘活動，復育海洋生態等，李永萍表示，台灣四面環海，政府一直說我們是「海洋立國」，但說的多、做的少，這次潛水親身感受後，希望將關心海洋環境的正能量擴散出去，讓更多人來一起參與，守護這片「澄澈淨藍」的海洋。

李永萍表示，海洋污染問題、漁源枯竭問題嚴重，但少有主政者真正走進海洋，親眼看看我們的海，到底生態遭受多少破壞，漁民生計跟漁業永續又該如何維持。

李永萍這次在專業教練的教導下，背起30公斤重的高壓氣瓶，潛入海裏，看到美麗海洋下的醜陋真相，並撿拾海底垃圾「淨海」，她表示，潛水時呼吸習慣與平常不同，要靠嘴巴吸高壓乾燥空氣，喉嚨非常乾渴；初學者潛水時耳壓不適應，以及氧氣消耗過快問題，都讓她備感難受。但這些都不算什麼，在潛入美麗的海後，看到海底堆著一大堆塑膠瓶、保特瓶、破漁網及海底垃圾，讓珊瑚礁窒息死亡，海裏空盪盪見不到魚群，海洋死亡的真相才真讓她備感痛心。

李永萍指出，這幾個月來從軟絲復育、漁網棄置、漁港管理釣客衝突、萬里蟹產地之爭、深澳漁港擴建、貢寮漁會直銷中心冷凍工廠、貢寮鮑復育、馬崗文資保存、卯澳灣保育、金山蹦火仔危機等，一步一腳印對各個海洋保育及漁業永續議題有了深刻的認識，她對七星區四個漁會漁民的精湛捕魚養殖技術感到自豪，但也對生態破壞漁源枯竭的危機感到深深的憂慮。

李永萍說，改變刻不容緩，而且一定要從我們身邊做起，海洋是生命之泉，她已決定設立七星區海洋義工大隊，以「守護七星海水正藍」為號召，邀集政治及社會各界關心海洋的人士及年輕人，發起定期淨海及淨灘活動，在親身感受後，將這關心海洋環境的正能量再擴散出去，讓更多人來一起參與。

另外，李永萍明天（8日）將與新北市議員廖先翔、台北市議員鍾沛君，到萬里海王星碼頭參加中華薪傳文教協會主辦的「第一屆萬里淨海青年志工培訓-潛水體驗營」，與近二十位關心海洋生態的年輕人，進行第一次的海洋義工大隊潛水培訓活動，並進行撿拾海底垃圾的淨海體驗。

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