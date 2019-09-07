國慶大會邀新黨？ 國民黨：籌備會議尚未討論

2019-09-07 18:33

〔記者施曉光／台北報導〕以往雙十節國慶日都是泛藍陣營團結同場造勢的大日子，但今年由於新黨上月提出「一國兩制台灣方案」，使得今年藍營社團「松濤社－我愛國旗委員會」與國民黨要循例舉辦的「108年國慶慶祝大會」，是否再邀新黨協辦出現內部雜音，國民黨文傳會代理主委程美華今日受訪表示，籌備會議尚未召開，一切要待開會討論後，再對外說明。

據悉，活動企劃草案內容僅規劃邀請國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義、國民黨幹部、黨員以及藍軍立委參選人出席，主辦單位「松濤社－我愛國旗委員會」成員向來自詡是「中華民國派」，也無法認同「一國兩制台灣方案」。

有關新黨的「一國兩制台灣方案」，程美華表示，國民黨堅決反對「一國兩制」，但尊重其他黨派主張與理念。

對於新黨提出「一國兩制台灣方案」後，兩黨還能一起舉行國慶，難道不會尷尬？程美華則說，要等籌備會議討論後，才能告訴外界結果，目前尚未開會，國民黨也要尊重主辦方的想法。

「松濤社－我愛國旗委員會」成員宋緒康則說，將一如以往歡迎包括新黨在內的台灣各政黨，不分藍、綠，只要愛中華民國，都來參加這場活動，至於「一國兩制的台灣方案」，宋緒康說，大家都在玩文字遊戲，自己只是一般老百姓，「對這種文字遊戲，就像人家說什麼『一中各表』、『一中同表』，天哪，玩這種文字遊戲，玩到我們根本無法評論。」

新黨除了上月黨慶大會發表「一國兩制台灣方案」，主張兩岸和平統一，並喊出「政黨票投新黨」，原本與國民黨協調共推台北市士林、北投立委選區人選，如今又打算自行提名，都是讓國、新關係發生變化的原因。

對於新黨打算在台北市士林、北投立委選區提名，程美華表示，這是打破當初兩黨合作默契，況且國民黨非常禮遇新黨，黨內先廝殺，勝出者才與新黨以民調決定人選，最後是國民黨台北市議員汪志冰出線，新黨應該信守承諾，不要破壞當初的協議與承諾。

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