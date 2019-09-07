2019-09-07 13:52

〔記者張忠義／高雄報導〕海軍陸戰隊慶祝成軍72週年隊慶，今天在忠誠營區舉辦慶祝活動，其中包含緬懷忠烈將士、切糕典禮、陸戰隊樂儀隊與高中學校儀隊、戰鬥蛙操、莒拳隊戰技操演暨高雄市騎警隊聯合操演等。除官兵代表外，並邀請歷任司令、指揮官、陸戰隊退伍軍人協會老隊員與地方仕紳共襄盛舉，一同迎接並慶祝這個意義非凡的日子。

值得一提的是，在聯合儀隊操演中，有4位女性的陸戰隊員，她們分別畢業於民生家商、恆春工商及協和祐德高中等學校，在學期間曾任學生儀隊隊長或副隊長等社團幹部，因為先前參加國防部舉辦的「全國高級中等學校儀隊競賽」，進而萌生加入國軍行列的念頭，並以報考海軍陸戰隊為唯一志願，入營後仍藉由官兵社團活動練習之機會，與同好一起切磋專業操槍技術，延續對於儀隊的熱愛。

指揮官王瑞麟中將在致詞時，特別感念所有前輩們的犧牲奉獻，並期勉全體陸戰隊員能承繼光榮傳統，肩負發揚光大的重責大任，共同淬鍊成長，使陸戰隊成為一支可立即出動作戰的勝利之師。接續在「陸戰隊進行曲」的樂聲中，全體同仁及老隊員們，帶著歡欣鼓舞的心情，齊聲合唱「生日快樂歌」及「海軍陸戰隊隊歌」，一同祝賀陸戰隊生日快樂。

最後，也勉勵全體隊員持續凝聚向心，團結合作，共同克服未來任何困難與挑戰，創造陸戰隊的永續榮耀。

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