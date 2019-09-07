潘恒旭質疑選舉經費 高虹安回嗆：郭董花的都他自己賺的！

2019-09-07 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選剩下不到5個月的時間，國民黨參選人、高雄市長韓國瑜卻從就任以來風波不斷，民調逐漸明顯下滑，甚至有傳言指出國民黨將「換瑜」。韓國瑜輔選大將潘恒旭昨日（6）在政論節目上，質疑郭的競選經費，卻遭永齡基金會顧問高虹安回擊「郭董在選舉花的錢，都是他自己賺來的！」並反嗆潘恒旭應該要韓國瑜認真回答相關質疑。

韓郭陣營昨晚首次在政論節目「新台灣加油」交鋒。已辭去高雄市觀光局長、轉至韓競辦操盤的潘恒旭好奇郭台銘究竟會在此次大選中「砸多少錢」，質疑宣傳和競選費用的預算是否有問題。

潘恒旭表示，現在在高雄就可以看到很多郭台銘的看板。對此，永齡基金會顧問高虹安表示，其實並未像潘想像得花那麼多，且現在看到的競選看板，都是支持者自發掛的，她甚至回應，「我們現在連支持者是誰都不知道」。

潘恒旭再質疑，若將支持者的贊助都加進來，那初選的費用可能是現在的3倍。高虹安對此嚴肅表示，她不經手經費，因此無法回應相關問題，並回應郭董在選舉中花的錢，「都是他苦幹實幹，每一分、每一毛，都是他自己賺來的！」高虹安更指出，他們根本不需要去向民眾募款，或是用企業贊助競選。

高虹安也反問潘恒旭，需要回答競選經費相關問題的人應該是韓國瑜。她指出，韓國瑜在選舉過程中的政治獻金募款，有非常大的問題，而且大家都在質疑「旭創意」這家公司，「這個問題應該問你自己！」

對此，潘恒旭只回應，關於韓陣營的選舉經費，以及「旭創意」的部分，他都已對外公布，並無問題。

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