救總「寄生」立院領逾2.6億 黨產會將追討「公款買樓」

2019-09-07 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查「中華救助總會」會址所在地「裕民大樓」辦公廳舍，是否為不當取得之財產。黨產會查出，過去長年「寄生」在國有財產廳舍辦公的救總，接受立法院補助租金費用逾2.6億元，且在國民黨執政時，立法院更編列6895萬元預算，送給救總購入裕民大樓的辦公樓層。

據黨產會調查，由國民黨總裁蔣介石指示成立，前身為「中國大陸災胞救濟總會」的救總，首屆理事長為「反共鐵人」谷正綱，救總過去專門負責反共心戰宣傳、中國難胞救助工作，該組織並曾與「世盟」共同使用國有財產辦公，長年無償使用「青島一館」的辦公房舍。

黨產會表示，1990年因國會辦公室空間嚴重不足，立法院配合增額立法委員問政需要，遂向救總「洽借」所使用的「青島一館」房舍。另外，立法院自1991年起，每年更支付2千多萬元「租借」辦公廳舍費用給救總。

黨產會指出，當年立法院曾計畫於遷建華山新院址後，將青島一館「返還」給救總使用，但雙方對遷建計畫無共識，因國會需要長期使用「青島一館」，救總遂於1998年要求立院，一次給付剩餘3年租金。

黨產會統計，立法院補助給救總的搬遷費、1991年至1996年辦公廳舍租金，計1億6045萬元；加上1997年至1998年租金、一次補足的3年租金逾1億元，救總前後共拿到2.6億元租金補助。

「曾搬到國民黨黨產的崇聖大樓辦公！」黨產會委員批評，離譜的是，救總從立法院拿到租金補助，結果改租去國民黨的崇聖大樓辦公，國民黨非常有生意頭腦，這樣又多收了一筆租金，這還是救總拿人民納稅錢付的。

委員提及，救總非行政機關，卻長期免費使用國有辦公廳舍，立法院為使救總同意搬遷，每年須幫出租金，為了結束這多年來不合理支出，立法院在1999年還編列一筆更不合理的6895萬元，補助救總購置裕民大樓的樓層當辦公室。

黨產會查出，救總以立法院所補助的租金及購屋款，在1999年以1億7450萬元，購置裕民大樓作為永久會址。

此外，過去與救總同在青島會館辦公的「世界自由民主聯盟中華民國總」（簡稱世盟），立法院為促其搬離，立法院亦編列6400多萬元，補助世盟購買裕民大樓不同樓層的辦公房舍。

據調查，位於台北市羅斯福路一段7號的裕民大廈，一樓為雲門舞集舞蹈教室，二樓為立法院補助經費給中華救助總會購置，三樓是雲門國際事業公司，四樓為外交部轄下「台灣日本關係協會」所在地。

裕民大廈六樓是國發會捐助成立的台灣地理研究中心，七樓是現代婦女基金會辦公室，該基金會董事長為前國民黨立委潘維剛；八樓則是經濟部投審會，九樓是台北律師公會，十樓為立法院補助世盟所購置的辦公室。

對此，黨產會委員表示，在調查救總案過程中，黨產會也發現世盟有接受公款補助買樓，注意到外交部這幾年不再補助世盟，未來會研議如何向世盟追討。至於救總名下好幾棟位於台北、新北的大樓，當年若以公款補助購買的，未來也會進行追討。

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