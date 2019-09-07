國旅補助部會動起來 蘇貞昌：準備好行李說走就走！

2019-09-07 09:42

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前公布擴大秋冬國旅各部會第二波加碼方案，總計投入10.2億元經費，自16日上路，行政院長蘇貞昌今天表示，很多鄉親在問，秋冬旅遊要準備甚麼？「我現在就能告訴你：準備好行李，這一場台灣之旅說走就走！」

蘇貞昌上午在臉書表示，第二波全台秋冬旅遊補助9月16日上線，不只觀光局，十幾個政府部門都動了起來，準備給各位國人更多出去走走的理由，也加碼相挺我們的觀光產業。

第二波全台秋冬旅遊補助包括活絡產業、文教及環教、交通優惠等三大方案，活絡產業類方面，經濟部提供自由行旅客夜市抵用券，每房發給200元，農委會提供自由行旅客12處國家森林遊樂區入園優惠，12歲以下兒童不限次數免費入園；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用台灣Pay付費，可獲得500元電子折價券。

文教及環教類方面，故宮提供自由行旅客兩人同行一人免費入館優惠，65歲以上長者免費入館；教育部推出自由行旅客參觀基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館親子共遊入館優惠，常設展廳及部分自策特展12歲以下兒童免費入館；文化部推出國立台灣博物館、台灣歷史博物館、台灣史前文化博物館12歲以下兒童免費入館。

在交通優惠類方面，9條「台灣好行」路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠；台鐵以花東地區為主，推出花東地區莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠、TRPASS的66折優惠等；高鐵公司則推出高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案。高鐵假期二人同行到台南、高雄或者到台北旅遊，可免費住宿一晚。

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