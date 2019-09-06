韓國瑜繼續失言、失分！ 黃創夏驚曝「最可怕的心態」

2019-09-06 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日先是失言脫口「雞鳳說」，後又稱日本學者遲到，讓對方火大發文打臉。對此資深媒體人「韓黑」黃創夏指出，韓國瑜的問題，就是「太喜歡在那個場面的時候人來瘋」，可是這樣又要叫他的國政顧問團「情何以堪」？黃創夏更指出，最可怕的心態就是失言後，還要「拗下去」！

對於有人指出，韓國瑜「鳳凰飛走了，進來一堆雞」說法被放大檢視；黃創夏6日在政論節目「新聞面對面」表示，韓國瑜跟夫人李佳芬不該去抱怨，因為選舉不是用「放大鏡」，而是用「哈哈鏡」來檢視候選人。「蔡英文、馬英九也是被哈哈鏡檢視」！而且「庶民」很辛苦，莫忘世上苦人多，「庶民沒有理由坐在那邊聽完你整個直播」！

黃創夏指出，所以韓的任何一句話，不能去怪庶民說，「你聽錯了，你沒有聽我的全文」，「我就是聽到你那句話，所以所有的失言就是失分」！這不是庶民的錯，而是政治人物不負責任。然而裡面最可怕的心態是什麼？就是「拗下去」！

黃創夏表示，韓國瑜最新的拗法是，「芝麻和燒餅」，問到底是芝麻重要還是燒餅重要？黃創夏嘆，「你怎麼一直在扯這些，你一直扯這些，所以你就會繼續失分」！黃創夏也說，韓國瑜的問題就是，太喜歡「人來瘋」，講一點話。「可是你這樣叫國政顧問團情何以堪」？

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