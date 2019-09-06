陳其邁政院內「拜師」 揮毫「敬天愛人」

2019-09-06 23:58

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天帶一箱文旦當作束脩，向行政院的書法老師朱國華阿伯正式拜師，也預祝中秋快樂。在對方指導揮毫情況下，陳其邁寫下「敬天愛人」四字。

陳其邁在臉書表示，他從30歲擔任立委以來，做過很多工作，其中最繁忙的，就是行政院。每天清早進辦公室，一堆開不完的會、多到爆的行程。但是印象很深刻，2004年擔任行政院發言人時，總是有一位阿伯比他我還早開始工作，外表看起來應該是已經退休的年紀；2019年，我再次回到行政院擔任副院長，這位阿伯依舊在這裡、依舊比他早到院，一起等電梯。

「看重工事的職人精神，令我欽佩」。陳其邁說，朱國華阿伯今年已經88歲、民國83年從國防部退休後，就在行政院揮毫至今，好幾任行政院長的中堂、輓聯，都是出自他的手筆。數十年如一日，他專心提筆寫下每一個字。每一個筆畫有著人生的厚度；每一幅作品都是歲月淬鍊的溫度。

陳其邁說，朱國華老師指導他寫字的時候，一絲不苟，每一次下筆與收筆，他都當成是自己在寫字，告訴我該怎麼施力，手腕該怎麼轉。

「我寫的字是『敬天愛人』。這是我非常敬佩的理想，也在寫字的過程中，靜下心細細體會這四個字的意義」，陳其邁打趣地和朱老師說：「如果他忙不過來的話，可以找我代寫」。

陳其邁表示，行政院還有另一位76歲的徐雪子阿姨，也是民國92年自行政院退休後，揮毫至今。他們的認真，讓他想起劇場國寶李國修的名言：「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」政治，也是相同的道理。

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