柯文哲確定不選2020？ 蔡壁如：應該是

2019-09-06 21:49

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲到底參不參選2020年總統大選？台北市政府顧問蔡壁如今天傍晚接受廣播節目專訪時，對於主持人歸納訪談內容後，直接詢問「確定柯不會選，對不對？」蔡壁如回應，「對」、「應該是，百分之九十幾（不會選）」。

主持人也問蔡壁如，是否列入民眾黨不分區立委名單第一名？她鬆口說，「不分區第一名，這個再說啦」，可以討論嘛，本來想說找些形象清新又專業的，可是有人說，這種人到立法院不懂得問政，這也是個困難；至於她到立法院去，可以擔得起問政的角色？蔡壁如說，她應該不OK啦，但是大家覺得她這幾年學得很快。

主持人從為什麼要成立民眾黨問起，談到柯文哲在去年選後被納為總統民調對象，及對台灣民主運動先驅蔣渭水的崇拜等，最後歸納式地對柯文哲的核心幕僚蔡壁如提出上述提問。

蔡壁如說，從頭到尾最反對組黨的是她，但是今年2、3月吧，每次總統大選民調都把柯文哲放進去，當時她的態度不支持他選，但是部下就是這樣，你覺得他會選，所以還是要準備，這會花很多心力，要讓他去認識整個台灣，所以假日帶著他去走，平常會找老師來上課。

她說，曾建議柯「若要選舉，就不要組黨」，因為他們的能量沒辦法支撐柯去選總統，又有一個黨，到4、5月時，柯說對總統大選沒有什麼想法，可是外界一直把他納進民調裡，她就跟他講，「有猶豫的事不要做」。

蔡壁如說，因為柯文哲沒有明確想要選不要選總統，便有其他人表達「如果你不選，那來組個黨，到立法院去」，其實民眾黨是他很早很早就在講，他很崇拜蔣渭水。

主持人問說，柯文哲思考這件事思考很久，所以既然老闆要這樣做，你沒辦法反對，就把他完成就對了？蔡壁如回應，「對」，還說民眾黨可能沒那麼多人，可以有北、中、南的地方黨部，創新是小黨的責任跟義務，應該用不一樣的思維去經營黨，她建了一個智慧網路，是民眾黨經營的載體，入黨就在網路申請、審核、小額捐款，也可能跟電商結合，有小農市集、選舉時周邊小物，還有網上溝通平台，不管是陳情或公共議題，在網上發酵。

她強調，介紹一個新名詞ESN，就是企業的網絡運作，民眾黨的員工不管是傳話、打電話，都在這裡面，所有資訊公開透明，甚至投票、年終抽獎、財務都在上面。

蔡壁如說，民眾黨會有總務，也會成立財務監督委員會，導入新科技區塊鏈，民眾黨比較想要接受民眾小額捐款，企業捐款有上限，因沒有要總統大選，大企業也不會大筆捐錢給民眾黨。

主持人歸納這幾段談話後問說，柯文哲確定不會選下屆總統了，但是這個黨（民眾黨）會全力發展，對不對？蔡壁如也直言，「對」、「應該是，百分之九十幾（不會選）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法