反擊貼標籤！ 吳怡農用柯P的話：不要用否定別人來肯定自己

2019-09-06 21:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕將代表民進黨參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，對決現任國民黨立委蔣萬安，除被形容為「雙帥對決」，也因吳怡農為民進黨前秘書長吳乃仁姪子，而被柯文哲陣營貼上「官二代」標籤。吳怡農今日在臉書反擊，「幫別人貼標籤的行為是廉價的，而用一個人的出生來評斷他的價值，更是不公平的。」並拿柯P曾說的話：「不要用否定別人來肯定自己」回擊，盼選舉可以成為正向且有意義的競爭。

吳怡農為中研院研究員吳乃德之子、吳乃仁姪子，柯文哲陣營酸指蔣萬安、吳怡農都是「官二代」。不過，獲得芝加哥大學政治學博士的吳乃德，為研究台灣民主化歷程的重要學者，相關著作及觀點也經常獲得國內及國外政治學界所引用。

對此，吳怡農今在臉書反擊，有人用「二代」來定位他，他是覺得無所謂。但最不希望看到的是，他父親一輩子的努力被一個標籤蓋過。

吳怡農也透露一個小故事說：「吳怡農」不只是他的名字，而曾經是父親吳乃德的筆名。早在1979年8月美麗島雜誌的創刊號，父親就用吳怡農這個名字發表了一篇「歐共主義的難題」的編譯文章。「後來我媽媽跟我說，直到我8個月大要回台灣，到台灣駐美辦事處辦理相關文件時，才聽到裡面的人說：『這個吳怡農終於找到了！』只因為寫文章就被國家列管監控，大概是現在的人沒辦法想像的事。」

吳怡農說，父親做了一輩子的學者，從70到80年代的黨外民主運動，一生都在為公共事務貢獻自己的心力。他把最寶貴的時光投注在台灣的民主運動上，為追求社會正義而堅持。「這是我的出身，我以我的『一代』為榮。」

吳怡農也提到，台灣人經常因為出生的不同而產生許多不同的標籤，例如：本省人、外省人、原住民、新住民，以及現在流行的「政二代」、「官二代」、「新二代」。幫別人貼標籤的行為是廉價的，而用一個人的出生來評斷他的價值，更是不公平的。

吳怡農強調，愛台灣不應該分藍綠，也不應該問出身，「只要認同台灣、願意守護台灣民主價值的人，就是台灣人。我們都是台灣人」。

吳怡農表示，他非常認同柯文哲市長過去曾經說過的一句話：「不要用否定別人來肯定自己。」他今天出來參選，就有心理準備要面對有心人士的口水。「但是，我也期許政治人物能夠展現風範，讓選舉可以成為正向且有意義的競爭」。

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