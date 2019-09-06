接見日本學者惹風波 綠議員5題連發要韓回應

2019-09-06 23:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕日本東京大學學者拜訪高雄市長韓國瑜，市府聯繫疏忽導致晚到，卻被韓說「等日本人等了25分鐘」、「完全不介意」等語，引發日本學者不滿，在臉書澄清過程打臉韓國瑜，並直言「難以理解韓市長及他的團隊的這樣作風」，雖然市府發出4點聲明滅火，但民進黨市議員簡煥宗對於韓動不動就說被黑，是否把日本學者列為所謂的黑韓產業鏈的一員？

簡煥宗表示，韓國瑜上任市長後，接見外賓不斷引起爭議，先前已經遲到讓日本議員等待將近半小時，現在又讓日本學者跑錯地方又稱是對方遲到，市府運作屢屢發生問題，這樣的市長實在非常失禮且失格，事後市府發聲明道歉，指負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽，造成日本學者貴賓跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，市長事前也不知情，但他針對接見日本學者風波，想五問韓市長給正面回應。

簡煥宗不解韓市長上任後，捨棄長期使用的四維行政中心，大費周章將市長室搬至鳳山行政中心，前後光市長室就花費將近136萬2000元，尚不含讓海洋局同仁跟著搬遷與裝修的費用346萬8800元。既然已花費經費裝修，想必這裡更適合接見外賓，為何又選擇在四維行政中心來接見日本學者？

此外，日本學者拜會是上午11點，這是韓國瑜市長的上班時間，這行程理應是市政工作，職責該由市府內行政暨國際處來安排，怎麼會是韓國瑜的北部競選辦公室協助聯繫？請問日本學者拜會行程，到底是市政行程？還是總統競選行程？

有相關媒體報導這次居中聯繫的是韓國瑜北部總統競選辦公室的副執行長孫大千，請問孫大千在這一次事件中扮演的角色是什麼？是不是市府聲明中的府外聯絡人？如果因為孫大千聯繫出差錯導致日本人與韓國瑜市長之間認知有落差，孫大千你是否需要出來道歉？

對於韓國瑜市長選上高雄市長不到半年，就表達要離開高雄去參選總統，台灣總統對外代表國家行使職權，也同樣代表我國，然而韓國瑜先前的「進來一堆雞」歧視言論傷害東南亞居民及移工，現在又與長期與臺灣友好的日本交惡，不斷摧毀多年來累積的國家外交以及城市外交，韓市長這樣的高度及言論，能讓選民信服足以有能力擔任國家元首嗎？

簡煥宗表示，這一次韓市長向媒體說「我等日本人等了25分鐘」「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」「我完全不介意」等言論，卻與日本召集人松田康博所理解的言論不同，是否日本學者也是韓市長所謂的黑韓產業鏈的一員？

簡煥宗希望韓市長不要再推託，針對他提出的五個疑問，能正面回應，讓市民更了解韓市長在想什麼。

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