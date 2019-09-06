吳敦義：蔡英文「以獨引統」

2019-09-06 21:02

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡政府擬推動「中共代理人」立法，國民黨主席吳敦義前天批評蔡英文總統就是「最大咖的中共代理人」，國民黨今日再發新聞稿補充轉述吳敦義說法，強調蔡英文如果不改台獨想法，就是「以獨引統」，讓對岸師出有名，所以搞台獨是危險的，也是背叛中華民國，國民黨主張「九二共識」、「一中各表」，不會引中國大陸攻擊，可以維持兩岸和平穩定發展。

國民黨指出，吳敦義日前在中常會上指出，民進黨推動「中共代理人」立法，真的是惡法，將嚴重威脅在中國大陸投資經商的台商，隨時可能遭到民進黨政府「扣紅帽」，而用常理判斷，蔡英文有可能成為「一號中共代理人」，因為蔡英文不放棄搞台獨，就難以避免讓中共提早來攻打台灣。

國民黨指出，根據民國89年7月6日的立法院公報，其中明白紀錄時任陸委會主委的蔡英文在答覆立委陳超明質詢時指出，「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國」，該記錄顯示蔡英文承認「九二共識」，但邏輯卻是「各表一中」，變成「各表」在前，結論為「一中」，邏輯完全錯誤。

國民黨並表示，蔡英文上任總統後就立即失憶「九二共識」，甚至惡劣的把「九二共識」與完全無關的「一國兩制」劃上等號，「蔡英究竟是記性差？還是邏輯差？或者是品德差？」

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