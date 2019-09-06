內政部長雲林會勘3鄉鎮 送來1.2億建設經費

2019-09-06 20:31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕馬不停蹄拼建設，內政部長徐國勇今天下午抵達雲林，由立委蘇治芬陪同會勘土庫、褒忠、元長3鄉鎮，送來1.2億元前瞻計畫改善道路經費的大紅包，讓賓主盡歡。

徐國勇應蘇治芬邀請，今天下午一口氣走訪雲林縣土庫、褒忠、元長3鄉鎮，土庫鎮長張榮麗、褒忠鄉長陳建名、元長鄉長李明明及地方各界都陪同，核定1.2億前瞻基礎建設提升道路品質計畫經費，贏得全場熱烈喝采。

徐國勇等人會勘包括土庫鎮公所提出包括土庫新興段、崙內段、雙人厝村里道路、及大荖排水、馬光第二老人活動中心等周邊共18條道路修建計畫，預估工程費約3000萬元。

褒忠提出三民路等18個路段道路路面改善工程、總長超過4公里約3000萬元；元長鄉公所提出道路改善工程共6000萬元，包括改善路面龜裂及破損狀況，修繕道路、排水、步道、欄杆及版橋工程改善，總長度約10公里。

徐國勇強調，除了上述補助案，內政部也補助褒忠鄉9個村莊廣播系統汰舊換新，另從褒忠國中、褒忠國小人行道延續到褒忠聚寶宮公共空間及道路改善工程經費5000萬也會全力協助。

李明明另提出元長鄉外環道路改善工程、展演公園環境景觀綠美化、元長鄉公所行政中心新建工程等3項重大計畫案，爭取支持，徐國勇承諾會全力協助，非內政部權責部分再請蘇治芬協同其他部會研討方案。

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