柯失言「陳菊是比較肥的韓國瑜？」 侯友宜：不雅文字不要用

2019-09-06 17:07

〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長柯文哲今早受訪指稱，「陳菊是比較肥的韓國瑜？」挨批失言。對此，新北市長侯友宜出席活動受訪時譴責說，對女性的尊重是必然，一些不雅的語言和文字還是不要用。

新系立委段宜康先前在臉書批評柯文哲是「比較會考試的韓國瑜」，而柯文哲今天竟回應，「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」失言引發熱議。侯友宜受訪談到此事也說，大家對女性一定要非常尊重，有些不雅的語言和文字不要用，對女性的尊重是必然要有這樣的態度。

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