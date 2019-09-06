郭台銘執著2020？周錫瑋爆這2人早盼郭選總統

2019-09-06 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選剩不到半年，鴻海集團董事長郭台銘看似已篤定要加入角逐明年總統大位，而國民黨參選人韓國瑜近日卻風波不斷，讓藍營內部有「換瑜」聲浪。今日前台北縣長周錫瑋爆料，其實早在2016總統大選時，前台東縣長吳俊立和前雲林縣長張榮味，就想請郭台銘「出來選」。

據三立新聞網報導，周錫瑋在政論節目上爆料，在2016總統大選時，吳俊立、張榮味等基層早就請郭台銘出來代表國民黨選總統，但當時郭並無意願。周錫瑋問，上次郭台銘不選，那這次是國民黨哪些人請他出來？並表示「要他出來就是想把韓國瑜幹掉嗎？」

周錫瑋揚言，9月8日就是「一刀兩斷」，他聲稱8日就是國民黨「清黨」的開始，只要是不支持韓國瑜的黨員，不論層級，將直接開除黨籍。

周錫瑋還提到，前總統馬英九當年身邊的金溥聰（前國安會秘書長）曾給自己看過一份民調，看完後二話不說就立刻退選，並提出「不入府、不入閣、不接受酬庸」。周錫瑋強調，寧可去種田、畫畫，也不願受謠言侮辱，馬英九是時任黨主席，要他退、他就得退，這就是國民黨的紀律。

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