台灣不該被聯合國遺忘！外交部9語影片 籲國際邀請2300萬好朋友

2019-09-06 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會即將在9月17日開議，外交部對此製作了96秒影片《真誠的影片》，並發表英、日、法、西、德、泰等9種不同語言版本，強調了台灣對國際的貢獻，希望告訴世界，台灣是不該被國際遺忘的重要夥伴。

第74屆聯合國大會將在9月17日於美國紐約聯合國總部開議。外交部昨日晚間發布了《真誠的影片》，並PO文表示，台灣不僅是負責任、肯貢獻的真誠朋友，更是在落實聯合國永續發展目標上，不應被國際遺漏的重要夥伴，「台灣，值得一個真誠的邀請」。

除了外交部臉書分享，這支短片也能在「潮台灣」YouTube 頻道看到，約1分半的短片內容，強調台灣對國際社會的貢獻，包括提供了其他國家「公衛醫療」、「農業」、「能源」方面的協助。

影片旁白也以低沉、誠懇的的聲音表示，「也許她值得一份邀請，值得那桌子上的一個位置，因為她不落下任何人，她也不該被落下」。影片PO出後，不少網友都在外交部臉書下方以英語留言表示「謝謝台灣，謝謝你們的幫助」。

外交部對此也指出，政府提出3大推案訴求，聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，做出貢獻。

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