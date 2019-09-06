日學者怒韓市府「突然改地點」 台灣網友忙替韓道歉：慚愧

2019-09-06 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天接見日本東京大學兩岸關係研究小組，致詞後他笑著說，「我等了25分鐘，今天我沒有遲到」。不過東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博卻在臉書指出，是突然收到更改地點通知，松田康博也忍不住表示，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」！對此，網友紛紛湧入他的臉書道歉「對不起，真的很丟臉」。

松田康博今日在臉書PO文指出，早就收到韓陣營聯絡，告知會面的地點是鳳山行政中心。今天他們準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說「抱歉，地點是換成四維行政中心」。他們趕忙搭計程車跑到四維行政中心。會面時韓市長早已知道聯絡出問題，還連忙說「抱歉，我們聯絡不順暢」。

松田康博表示，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」「我完全不介意」。松田康博指出，他實在難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風，因此特此發文澄清事實。

對此，台灣網友也紛紛湧入松田康博臉書，道歉表示「對不起。（鞠躬）」、「不好意思 非常抱歉」、「抱歉不要在意呢，辛苦你們呢」、「非常慚愧」、「我們台灣人有這種總統候選人真是對不起」、「身為高雄人我深深對您一鞠躬抱歉」、「這麼丟臉的事情真的很失禮」、「把台灣人的臉都丟光了」。

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