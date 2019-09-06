柯文哲又失言 蔡英文：歧視性言語破壞社會和諧

2019-09-06 16:58

〔記者許國楨／台中報導〕台北市長柯文哲今早提到「蔡英文是比較不會考試的韓國瑜、陳菊是比較肥的韓國瑜」，被外界質疑失言，總統蔡英文今天下午到台中宮廟參拜時回應說，選舉固然有競爭，但發言的時候還是要謹慎，不要帶有歧視性的說法，造成社會不好的示範，會破壞社會的和諧，還是要謹言慎行。

蔡總統今天下午到台中市北區元保宮參拜，吸引許多支持者到場聲援，她向民眾說明3年多來執政成果同時接受媒體聯訪，針對交通部「擴大秋冬旅遊國民旅遊獎勵計畫」，是否擔心會被外界認為是政策買票，蔡總統表示不擔心，並認為這是對於觀光產業一個持續性的方案。

她說，從過去的暖冬到今年的秋冬補助計畫，是來回應中國把觀光當政治籌碼，政府必須要有一個穩定的措施，讓觀光產業能夠有一個穩定的客源，鼓勵國人多旅遊多消費，大家一起把台灣的觀光產業撐起來。

至於民進黨立委段宜康在臉書發言「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，柯文哲今受訪時回應「那小英是比較不會考試的韓國瑜」、「陳菊是比較肥的韓國瑜 」，加上近日受訪提到「自己是綠色的」，還說「討厭外省人」，都引起外界質疑失言風波。

蔡總統回應，選舉是民主社會很重要的一環，選舉固然有競爭，但發言的時候還是要謹慎，不要帶有歧視性的說法，造成社會不好的示範，會破壞社會的和諧，還是要謹言慎行。

對於媒體昨天公布高雄市政府民調下滑，蔡總統說，高雄市民對現在的高雄市府評價，不只是民調，在其他很多層面大家都會有一定程度的感受，民調就做參考，在民主社會裡面，選民對政治人物的表現，都會有自己的評價。

而民進黨籍立法委員陳明文遺失新台幣300萬元現金事件是否影響選情，蔡總統說，還是由陳明文自己對社會關注的事情提出說明，陳明文也提出說明了，如果有必要請司法釐清也尊重。

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