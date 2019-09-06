韓國瑜選舉住1晚4萬總統套房？ 韓競辦：一切合法

2019-09-06 20:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委擬參選人吳佩蓉今表示，韓國瑜政治獻金支出明細中，膳宿費合計高達94萬7925元，其中一筆4萬3159元紀錄、疑似住過萬豪總統套房？ 與他自己標榜的節省克難有雲泥之別，且是庶民住不起的。

韓國瑜競選辦公室則聲明，膳宿費為助選貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定、以及會計師認證。

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉今日踢爆，高雄市長韓國瑜競選期間膳宿費高達94萬，其中令人起疑的是一筆108年11月17日的台北萬豪酒店4萬餘住宿費，因為萬豪頂級總統套房打折，也恰是這個價格，「94萬膳宿費和這筆一晚4萬多的住宿費，這是庶民住不起的啊！」。

吳佩蓉指出，在韓國的政治獻金支出明細中，膳宿費合計94萬7925元，其中蓮潭會館佔了80萬元，高居第一位，11月2日和12月20日各有一筆超過20萬元的費用，11月17日則有一筆入住台北萬豪酒店的紀錄，金額4萬3159元，排名第二。第三名則是Hotel Dua，9月20日消費2萬885元。

她進一步調查，蓮潭會館位於左營，雖有提供軍公教優惠，但最簡易房型一晚要價1600元，80萬可以住上將近一年半！台北萬豪酒店屬於五星級飯店，最便宜房型一晚5500起跳，「庶民」根本住不起。

最有趣的是，萬豪頂級總統套房一晚「恰好」47000，打個折和11月17日住宿費相去不遠，而一般飯店是check out才開立發票，巧的是17日前一晚16日，李佳芬就在台北跑行程、接受飛碟電台唐湘龍的專訪！

吳佩蓉指出，「這筆住宿費一晚4萬多，李佳芬又恰巧在台北，韓國瑜有必要說明，這筆是不是住了萬豪的頂級總統套房！如果是，那麼這就是用庶民的形象欺騙社會了！」「不過那個套房可以遠眺美麗華摩天輪，也可能算考察的一環啦！」批判之餘，吳佩蓉也不忘調侃韓國瑜的愛情摩天輪一下。

吳佩蓉認為，韓國瑜競選期間一直稱自己窩居在黨部辦公室的小房間，多次在小房間內開起直播，與粉絲分享他的生活點滴，如果韓國瑜簡樸成性，那麼究竟是誰入住高雄、台北這些高檔旅店呢？猶記得他在選前用高呼一瓶礦泉水、一碗魯肉飯，成功塑造庶民形象，擄獲許多高雄市民的心，也號稱錙銖必較使用政治獻金，但如今細查，真相恐怕不是如此，與他自己標榜的節省克難，有雲泥之別。

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