欺人太甚！ 韓國瑜硬拗雞與芝麻 新住民議員怒了...

2019-09-06 19:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前直播談高階人才流失，稱「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，引發輿論譁然，還引述海關人員稱，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，說要去苗栗、南投山區觀光，懷疑是非法打工，昨還避重就輕說「是芝麻重要、還是燒餅重要」。對此，家鄉在馬來西亞的新住民、南投縣議員羅美玲表示，韓對新住民從頭到尾都是歧視性言論，硬拗「鳳凰與雞」、再扯「芝麻燒餅」，顯示他有很深的階級之分，痛批韓欺人太甚，要求向新住民道歉。

韓國瑜近日解釋「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，係因現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，「很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」，海關懷疑他們到台灣的目的，且最近查到很多來台賣淫、非法打工的案例。

羅美玲今與南投各地的新住民站出來向韓國瑜抗議，針對歧視言論要對新住民道歉，羅表示，她來台灣30多年，從隻身一人求學、工作，到結婚成家落地生根，辛苦的為自己、為台灣這片土地奮鬥，所有的新住民也是，但韓國瑜卻三番兩次用歧視言論，將新住民標籤化，甚至還硬拗「鳳凰與雞」、「芝麻燒餅」，實在欺人太甚。

尤其韓還說，新南向遊客來南投山區觀光，就懷疑有非法打工的可能，羅反問，為何自己的家人來南投探親旅遊，卻要被抹黑、糟蹋、貼標籤，若換成其他台灣人，會作何感想。

羅美玲說，韓國瑜至今都沒有和新住民相關的大政策，但對新住民的歧視言論卻沒斷過，嘴上說尊重，但心裡想的全是階級對立，對新住民嚴重區分你我，呼籲民眾切勿姑息歧視言論，共同為台灣打造友善多元族群環境。

來台26年、來自印尼的張小姐表示，她在台從事居服員工作，日前看到韓國瑜說「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，氣到跳起來，她認為自己是鳳凰，每個新住民也都是，希望韓國瑜能夠道歉，改變對新住民階級刻板印象。

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