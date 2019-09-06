國民黨智庫民調：45.5％不支持蔡英文連任 38.1％支持

2019-09-06 10:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」記者會指出，有45.5%的受訪者不支持蔡英文總統連任，超過支持連任的比例38.1%，未表態16.4%。

根據該民調顯示，民眾對於蔡英文執政以來的整體施政滿意度，表示正面評價的人有42.9%（非常滿意8.7%、還算滿意34.2%），負面評價的有50.0%（不太滿意24.4%、非常不滿意25.6%），未表態者7.1%。

在政黨支持率方面，該民調顯示，支持度超過3.0%的政黨只有國民黨、民進黨、時代力量以及才剛成立的台灣民眾黨，其中國民黨支持度有27.8%，民進黨24.0%，台灣民眾黨8.2%，時代力量4.7%，都不支持以及未表態分別為15.3%及13.6%。

在核四議題方面，支持重啟核四的比例為47.1%，高於不支持的比例41.5%，未表態者11.4%。

有關香港反送中運動，持支持立場的民眾有54.5%，不支持者25.3%，未表態者20.2%，不過，當被問到「若香港反送中運動持續擴大導致機場關閉、交通受阻、街頭暴動等狀況，是否會（繼續）支持反送中運動」，表達支持者則降為42.5%，不支持者升高為43.4%，未表態者14.2%。

此外，對於香港反送中運動「今日香港、明日台灣」的說法，表示認同者有44.2%，不認同者47.2%，未表態者8.6%；至於對「香港歸屬大陸、台灣屬於中華民國，因此中華民國不會變成香港」的說法，表示認同的人為60.0%，不認同者28.5%，未表態11.4%。

對於蔡英文政府廢除印花稅造成減少地方政府收入財源的政策，表示贊成的民眾有32.1%，不贊成43.1%，未表態者24.8%。

對於學者指出基本工資調漲無法改善失業率與低薪問題的說法，表示認同的比例有56.9%，不認同29.0%，未表態者14.1%。

當被問到是否滿意蔡政府對國安人員走私香菸一案的調查過程以及處罰方式，表示滿意的人只有22.9%，不滿意者高達53.5%，未表態23.6%。

在教育議題方面，對於高中教材內出現台灣主權未定論的觀點內容，贊同者佔26.6%，不贊同50.6%，未表態者22.8%；至於對108年新教育課綱表示有信心的人佔15.4%，沒信心的有43.0%，未表態41.6%。

這份民調是國民黨智庫委託台灣優勢客服科技公司所做，民調時間從8月26日至9月2日，有效樣本1070份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

國家智庫策略研究組副召集人黃心華表示，各項施政滿意度調查結果大致上都是不滿意度高於滿意度，這正是蔡政府執政的「負債化」，未來馬上要進入大選，全民應該睜亮眼睛檢視。

國民黨台北市議員游淑慧則分析，現在的年輕人不太支持民進黨，20歲到29歲年齡層還支持民進黨的只有20.8%，支持蔡英文卻有約5成，原因就在目前綠營只有一個人選蔡英文，這些年輕人的政黨認同度跑到台北市長柯文哲的台灣民眾黨與時代力量，因此如果柯文哲參選總統，蔡英文的支持度必定會再下降。

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