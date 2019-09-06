韓粉「跪求」出席新北造勢 網友「韓粉體」反串：十1

2019-09-06 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日風波不斷、聲勢越趨低迷，在政大今年新生訓練甚至出現學生會長以「魚爬樹」勉勵大一新鮮人，卻遭外界猜測是「學弟」諷刺「學長」。在本週日（8）韓國瑜將在新北市舉辦造勢大會，新北市長侯友宜表示因市政不與會，對此，有韓粉「跪求」各位出席，希望讓「韓流」重現，有網友也留言反串「十1」。

臉書社團「韓家軍」有網友表示，「跪求」大家要拉親朋好友，出席9月8日在新北市舉行的韓國瑜造勢大會，並要讓會場人數爆滿，該名網友還聲稱要破除外界「換瑜」謠言，讓韓流重現，「讓韓流再一次感動中華民國」。

此文一出現已獲得近3千人按讚，並有幾百人分享、留言，有多名韓粉留言表示「9/8不見不散」、「一定挺韓到底」、「唯一支持韓國瑜」，更有人表示韓粉意志堅定，「韓國瑜、瑜定贏」。但也有網友反串留言「韓家軍的心情和你一樣，非韓不投，友韓全投十111（意指加一）」，更有多名網友以「韓粉體」留言惹笑。

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