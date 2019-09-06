黨產會辦「不當黨產在台灣」特展 婦聯會：污衊霸凌

2019-09-06 09:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會上月下旬在台北舉行「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展，展出政黨不動產、黨產會調查工作等資料，其中被當成主角之一的婦聯會則痛批，這些都是選舉手段，婦聯會遭污衊卻毫無說明機會，任由黨產會霸凌。

婦聯會指出，黨產會的各項指控是否站得住腳，尚在法院審理中；尤有甚者，黨產會的武器即黨產條例，大多數條文被法官認為違憲，而停止審判、聲請釋憲。在此情況下，民進黨政府選擇在選舉即將到來之際，舉辦此所謂特展，其政治操作和圖謀顯而易見。

關於勞軍捐款的問題，婦聯會認為，黨產會一再故意指為「稅捐」、有所強迫，藉以渲染勞軍捐款是「不樂之捐」。但該特展呈現的民國45年行政院給財政部的函令中，准予全國民營工商各業捐助籌建軍眷住宅的款項作為費用開支得以減稅。既然得抵稅扣減，則勞軍捐款是捐款而非稅捐自明，可見黨產會的論據是禁不起檢驗的。

此外，婦聯會還說，黨產會掌握的勞軍捐款74次分撥會議紀錄，完整記載進出口公會勞軍捐款共計174.1億元，婦聯會分到65.1億元，扣除至77年應收未收款外，實際收到62.2億元；而婦聯會捐建軍眷舍5萬3026戶，實際支出98.3億元，所以進出口公會的勞軍捐款婦聯會全數用於捐建軍眷舍，事證明確。

婦聯會批評，黨產會既以分撥會議紀錄攻擊婦聯會等機構，但對於明確的會議紀錄卻又避而不論，反而任意「推估」勞軍捐款的金額，明顯是先射箭再畫靶的政治操作。

婦聯會不滿指出，黨產會以今非古，對勞軍捐款的時代背景視而不見，其論述完全是黨同伐異的偏激思想。僅依據讀者投書隻字片語就指稱婦聯會在國民小學內以「愛國敬軍」名義強廹學生購買「敬軍花」，卻毫不說明當時的時空背景為823炮戰，文中也可知並無強迫，黨產會錯亂時空背景，撥弄歷史因果，以非為是。

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