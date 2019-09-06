韓國瑜揪美女發言人直播 喇舌補教名師質疑「不倫不類、爪田李下」

2019-09-06 09:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕自稱是超級韓粉的補教名師高國華，在臉書對韓國瑜提出6點忠告，直言韓國瑜「回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，不要像海狗，腦袋好像少了一根螺絲，左右亂晃，極不得體」。對此，高市府表示感謝支持者提供的意見。

高國華在臉書特別註明「誰能幫我告訴韓國瑜和李佳芬」，他強調自己是超級韓粉，從每場三山造勢，和之後的選總統造勢活動，可説每役必與，因此提出6點忠告。

高國華強調，第一點是「為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失」。第二、如果一定要受訪，週一到週五只談市政。

第三、回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，不要像海狗，腦袋好像少了一根螺絲，左右亂晃，極不得體，並且要兇就兇，不要一句玩笑話又前功盡棄，語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，如：「為什麼老是黑我ㄌㄟ？」，＂ㄌㄟ＂這個語尾詞在演講學中是極幼稚，毫無份量的用法，更不能是一個未來總統候選人所該用的語彙！

第四、直播可以，但切記下次絕不要和發言人何庭歡（但女兒韓冰可以）帶米鲁同台，畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點「不倫不類，爪田李下。」

第五、李佳芬最近出現都是扣分，從永康街不當牽手畫面，到賣雲林農舍，一直開懷的大笑，被綠營打壓成這樣，耍悲情，哭都來不及了，還那麼高興？

請李佳芬即刻收起妳的笑容，不時露出憂心可憐百姓的愁容，該哭就哭，選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花！

第六、切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳，如果你們經過微調後，明年1月11日必定勝券在握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法