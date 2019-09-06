「小英同學」深夜發美食文 Dcard歪樓狂喊支持2020連任

2019-09-06 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文7月加入以學生為主要使用族群的知名網路社群Dcard後，蔡總統昨天深夜又再度發文，介紹台北市大安區一家土耳其咖啡專賣店，「總統級PO文」一出，立即引來網友朝聖，並向蔡總統表態，「小英我愛你」、「2020唯一支持總統連任」。

蔡總統5日在Dcard上發文 表示，前不久她和一名土耳其朋友，到台北市大安區一家道地的土耳其咖啡專賣店，朋友告訴她土耳其咖啡會在沙子你裡煮，原因是這樣受熱均勻，而且每個土耳其人小時候在家，媽媽都會教導大家怎麼樣煮咖啡，是必備技能，所以她也來嘗試一下。

她提到，喝咖啡當然要搭配甜點，這家咖啡館也有道地的土耳其甜點，最有名的就是土耳其軟糖（土耳其語 Lokum，英文稱Turkish Delight），並且還嘗試了土耳其的果仁酥，雖然許多台灣人覺得太甜，但她覺得搭配土耳其咖啡很剛好。

蔡總統還說，想到土耳其還有一個大家的共同記憶，就是土耳其冰淇淋。她開玩笑說，「常常看到很多人在夜市都會跟賣土耳其冰淇淋的攤販玩，還好我的冰淇淋是直接送到桌上。」

蔡總統最後向網友詢問，「台灣其實有很多異國美食餐廳和小店，讓來台灣的外國朋友也可以品嚐到家鄉味，不知道大家有沒有什麼異國美食口袋名單？」

網友看到蔡總統發文後，紛紛到Dcard朝聖留言，但幾乎都不理會蔡總統的詢問，紛紛歪樓表態支持2020連任，「小英我愛你，2020一定要連任，

拒絕親中草包韓國瑜!!!!!!!!!!!改革會陣痛，謝謝小英勇敢改革讓台灣更進步 <3」、「2020唯一支持總統連任，拜託讓草包幻滅ㄏㄏ」、「總統好～唯一支持～～～～」、「粉想看這位女同學被土耳其冰淇淋老闆捉弄的說」、「推2020只支持你」。

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