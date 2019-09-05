中國假訊息文攻台灣 國防部丟大絕招反制

2019-09-05 23:21

〔記者吳政峰／台北報導〕中共對台野心勃勃，近年來利用網路與通訊軟體的便利性，發展出「假訊息文攻」的干擾策略，不斷釋放出共軍擬侵台的訊息，藉由網路病毒式散播，企圖製造民眾恐慌，國防部為了穩定民心，除了成立快速處理小組及時澄清以外，近日還與法務部會商，研擬動用刑罰遏止國防假訊息，以確保台海安全不會因為錯誤資訊而擦槍走火。

中共透過各種假訊息擾台，透過網路迅速擴散，嚴重影響社會安定，過去，台灣總秉持著維護言論自由的立場，採最小侵害模式規範，僅用違反「社會秩序維護法」，開罰散布謠言者3萬元或拘留3日，但中共近來升級到「假文攻」，頻頻釋放共軍飛越我國領空航跡圖、國軍監測共軍誤射熱燄彈等假訊息，配合共軍演習、繞台等「真武嚇」，直接挑戰國家安全。

網友如果未查證就轉傳此類訊息，散播效率成等比級數，危台程度倍增，無意間淪為共軍統戰幫兇，更可能複製如《一九九五閏八月》一書所製造的動盪，出現民心浮動焦慮、股市暴跌、湧現移民潮等情狀，國防部認為不能再輕忽，委請法務部召集刑法研修小組開會，探討「散佈與國防相關的不實訊息或謠言」科刑的必要性。

會議3日首度啟動，與會委員除了有國防部、法務部代表，還有外部學者，法務部強調，刑罰是最後手段性，如何兼顧言論自由應是修法核心；學者則認為，光是「國防」二字的定義就很不簡單，範疇太廣恐過度限縮言論尺度，範圍過窄則無用武之地，因此，是否移植「國防法」中的「全民國防」定義，須謹慎討論；而何謂與國防相關的不實訊息或謠言？學者也認為界線不清。

此外，目前刑法中有關假訊息的設計，多放在「妨害農工商」與「妨害名譽及信用」罪章中，前者侵害的是社會法益，後者則是個人法益，但國防屬於國家法益，應放在哪一罪章，目前定位不明。

國防部則表示，除了中共持續透過假訊息擾台，有心人士還刻意散佈軍備「買貴」等消息，試圖阻撓台美軍購，種種跡象都顯示，目前資訊戰恐難以僅用社維法對抗，希望刑法研修小組能商討出最符合現時台灣國際情勢的法律，以降低假消息對國防的侵害。

首次會議後，各單位已交換相關資訊，待資料與文獻彙整完畢，將再召開二次會議磋商細節。

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